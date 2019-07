Grote brand in winkelpand Brandwijk, bedrijf compleet in de as

UPDATEDe broekenwinkel Bas van Zessen aan de Kerkweg in Brandwijk heeft vrijdagavond rond 22.00 uur vlam gevat. Het bedrijf is volledig in de as gelegd. De rook en vlammen zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.