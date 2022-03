Groot aantal verloren stemmen zit burgemeesters dwars: ‘Inwoners meer bij democratie betrekken’

In Rotterdam schrokken ze zich woensdag te pletter. Daar kwam slechts 38,9 procent van de kiezers opdagen. Zo dramatisch is het in de Drechtsteden niet, maar ook hier stonden geen lange rijen voor de stembureaus. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff baalt van de lage opkomst in zijn stad. ,,Een percentage als 46,7 procent is natuurlijk lager dan gehoopt. Ik had op zijn minst op de helft willen uitkomen, maar het is helaas een landelijke trend. Het is dus niet iets specifieks voor Dordrecht.’’