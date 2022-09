Groep Dordtenaren zou uit zijn op gewelddadige confrontatie in Renesse, grote politiecontrole

Burgemeester Jack van der Hoek riep het populaire uitgaansdorp vanwege de ‘dreigende situatie’ in allerijl uit tot ‘veiligheidsrisicogebied’, waardoor de politie gemachtigd is om preventief te fouilleren. Wie zaterdagavond en -nacht Renesse in wilde, stuitte op een blokkade van politieauto’s.

Huiswaarts

‘Blijf thuis, of ga naar huis’, was de boodschap die de politie zaterdag rond middernacht verspreidde onder mensen die op stap wilden in Renesse. ,,Een groep Zeeuwen had zich verzameld in Renesse. Wij hebben hen gesommeerd huiswaarts te gaan en daar hebben ze gehoor aan gegeven’’, aldus een woordvoerder van de politie. Het bleef rustig in het dorp.