Groen licht voor bouw Buitenplaats Zuidwijk, maar start blijft ongewis

MET VIDEO Geslaagde editie PK’s voor Kids: ‘Moe, maar zichtbaar voldaan’

Zaterdagochtend verruilden zo’n vijftig langdurig zieke kinderen hun kamer in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor een boottocht over de Dordtse wateren. Het was alweer de derde editie van PK’s voor Kids op het water. ,,Een dag waarbij je gewoon heel even kunt vergeten dat je ziek bent.”