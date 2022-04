Glas op de weg, A15 afgesloten tussen Sliedrecht-West en Papendrecht

Dj’s die een begrip maakten van Dancelot doen het 25 jaar na dato nog een keer: ‘Aan gabber deden we niet’

Dj’s zijn de popsterren van deze tijd. Maar toen Leo Wessels, Dennis de Kievit, Martin Dingemans en Danny Bollaart eind jaren 80 in Bibelot begonnen te draaien, werden ze niet voor vol aangezien. Maar ze maakten van Dancelot een begrip. ,,Dat was nogal een uitdaging.’’ Deze week doen ze het nog eens dunnetjes over.

1 april