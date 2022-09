GKN Fokker ziet in lichtspektakel kansen om nieuw personeel te werven: ‘Driehonderd collega's nodig’

Het bedrijf ziet Spotlights On, waarbij vier bruggen in de Drechtsteden en het Drierivierenpunt op fraaie wijze worden verlicht, als een unieke mogelijkheid om personeel te werven. Bij Fokker is ook de opening van het lichtspektakel. ,,Wij groeien hard in Papendrecht en zijn daarom op zoek naar 300 nieuwe collega’s die samen met ons aan een duurzame toekomst van de luchtvaart willen werken’’, aldus Dennis Laven, CFO van GKN Fokker. ,,Door de samenwerking met Spotlights On zetten wij ons mooie bedrijf en de carrièremogelijkheden in deze internationale industrie letterlijk in de spotlights en benadrukken we tegelijkertijd onze band met de regio en haar talenten.”