GGD Zuid-Holland Zuid start volgende week met vaccineren tegen apenpokkenvirus

Met twee prikken is men volledig gevaccineerd. Voor wie een oude pokkenvaccinatie heeft gehad, is één vaccinatie voldoende.

Meer besmettingen

Het apenpokkenvirus, dat al in 1970 in Congo bij mensen werd vastgesteld, is in mei dit jaar voor het eerst ook in Europa aangetroffen. Tot afgelopen donderdag is het virus bij 878 Nederlanders vastgesteld. Het aantal besmettingen blijft toenemen.