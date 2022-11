GGD Zuid-Holland Zuid opent tijdelijke priklocaties

Sjanie (64) werkte in halve eeuw met drie generaties van Bakkerij Korteweg: ‘Ik ken Dirkjan nog als snotaap’

Als 13-jarige tiener liep Sjanie de Munter voor het eerst bakkerij Korteweg in Dordrecht in. Ruim een halve eeuw later werkt ze nog steeds op de vestiging in winkelcentrum Sterrenburg. ,,De huidige eigenaar Dirkjan kwam me als snotaapje nog helpen.’’

7 november