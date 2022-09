GGD: Ook in deze regio mentale gezondheid meisjes lager door hoge verwachtingen en corona

Zo voelen meisjes zich minder vaak gelukkig dan jongens (82 procent versus 76 procent), hebben meisjes vaker psychische klachten (33 procent versus 15 procent) en voelen meisjes zich vaker gestrest over één of meer factoren dan jongens (53 procent versus 26 procent).

Weerbaarheid wel stabiel

Opvallend is volgens de GGD wel dat weerbaarheid bij zowel jongens als meisjes tussen 2019 en 2021 stabiel is gebleven. Zowel in 2019 als in 2021 was 94 procent van de jongens in de regio Zuid-Holland Zuid voldoende weerbaar, tegenover 87 procent van de meisjes.