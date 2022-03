Gewapende overval op woning in Hendrik-Ido-Ambacht, daders vluchten te voet

Gemeente verwijdert posters Beter Voor Dordt na overtreden regels: ‘Het is helder wat wel en niet mag’

De gemeente Dordrecht heeft 25 verkiezingsborden van Beter Voor Dordt laten weghalen uit de stad. De politieke partij was op honderd plekken in de stad te zien, maar volgens afspraken met de exploitant mocht dat op niet meer dan 75 locaties. Daarop is besloten de posters weg te halen.

