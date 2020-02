Gevangenis onderschept kogels voor gedetineerde

COLUMN Ik sleep toch maar wat potten met bruine bonen naar boven...

6:38 Ik hou het nét droog... nou ja, op zolder dan. Ik heb het nu even niet over die maandag overspoelde kades, maar mocht Dordt op een dag nou eens echt serieus overstromen, dan moet ik óf naar boven vluchten en wachten op hulp, óf - mocht ik een enigszins voorspellende blik hebben - razendsnel in de auto springen en koers zetten naar de hoger gelegen Staart, of beter nog, Drenthe.