Getrouwd met een boer en Statenlid in Zuid-Holland: hoe voorkom je dan belangenverstrengeling?

Dit is waarom er donderdag­avond urenlang legerheli­kop­ters over de Drechtste­den vlogen

Meerdere Chinook-helikopters van Defensie vlogen donderdagavond urenlang over de Drechtsteden heen. Het deed de ramen van menig huis trillen en zorgde voor veel bekijks, maar het riep ook de vraag op: wat is er aan de hand? Dat antwoord is er nu.