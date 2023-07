Getipt! Deze leuke dingen doe je dit weekend in Dordrecht (7-9 juli)

MET VIDEO Na bijna vijf jaar knokken en twee rechtsza­ken is het omstreden pompgemaal eindelijk weg

De vlag hangt uit aan de Hazelaarlaan! Na bijna vijf jaar duwen, trekken en twee rechtszaken is dan eindelijk het omstreden pompgemaal voor een woning in de Dordtse straat verwijderd. Woensdag rond het middaguur was het zover.