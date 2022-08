Getipt! Deze activiteiten zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (19 - 21 augustus)

Piratenfestijn Speeltuin Stadspolders

Wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders verandert op zondag 21 augustus de speeltuin in een heus Pirateneiland. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen spelen voor een entreeprijs van 3,00 euro per kind.



Bij binnenkomst krijgen kinderen een piratengoed. Er is een groot luchtkussen in de vorm van een piratenstormbaan, een zeephelling met opblaasbare haaien, een photobooth, schatzoeken, haaien happen en nog veel meer. Als de kinderen naar huis gaan, krijgen ze nog een cadeautje mee. Adres: Meranti 50.

Activiteiten bij Pluktuin Dordrecht

Helaas is het dit jaar (nog) niet mogelijk om een boeketje bloemen bij Pluktuin Dordrecht te plukken. Wel organiseren ze op 21 augustus het 4Watoto evenement. 4Watoto zet zich in om weeskinderen een dak boven het hoofd te geven in Congo, en is onder andere door Dordtenaar Stan opgezet.



Naast dat je zelfgemaakte keramiek en tasjes kunt kopen, exclusieve wijnen en koffie kunt proeven, zijn er over de loop van de dag twee presentaties om 10.00 en 12.00 uur. Ook is er een loterij met prijzen. Voor de proeverijen heb je een ticket nodig. Die kun je kopen via deze link. Het adres is: Kromme Zandweg 73.

Buitenspelen bij Huis van Gijn

Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus kun je Oudhollandse spelletjes spelen in de museumtuin van Huis van Gijn. Oefen je behendigheid met het gatenkaasspel en stokvangen, of kijk wie de meeste punten scoort op de haakse sjoelbak. En wie goed mee heeft geholpen, krijgt natuurlijk wat lekkers!



De activiteiten duren van 14.00 tot 16.00 uur. Een kaartje online kopen, kost 2,50 euro. Aan de kassa is het 3,50 euro. Ouders en begeleiders kunnen gratis de tuin in.

Openluchtbioscoop

Pak je stoeltje of kleedje er maar bij, want er zijn weer zomerse filmavonden in de Kloostertuin. Op zaterdag 20 augustus staat de film The Electric Life of Louis Wain op het programma. De film starten om 21.00 uur en kaartjes kosten 8 euro.

Herdenkingsbijeenkomst gebroeders De Witt

Op de sterfdag van gebroeders De Witt is er sinds enkele jaren een herdenkingsbijeenkomst. Op zaterdagavond 20 augustus begint de herdenking om 19.00 uur bij het standbeeld van Johan en Cornelis De Witt op de Visbrug.

Kunsthoofd

Vanaf 24 juli tot en met 28 augustus zorgen ruim twintig kunstenaars iedere zondag voor een sfeervolle stad. Bij het Groothoofd gaan er kunstenaars aan het werk, er is live muziek en je kunt natuurlijk genieten van het uitzicht op een terras. Kunsthoofd is er iedere zondag van 12.00 tot 18.00 uur.