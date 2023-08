Ambulancecollega’s Joyce en Hanna helpen mensen, maar vonden vandaag een heel ander soort patiënt

De ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is er voor elk mens die dat nodig heeft. Donderdagmiddag was het alleen niet een mens die hulpbehoevend was, maar een jonge ooievaar. Ambulancecollega’s Joyce en Hanna konden het beestje dat langs de N3 liep, niet negeren.