Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dordrecht vandaag

Zonnepark Kijfhoek gaat toch de ijskast in: buurt en initiatief­ne­mers worden het niet eens

Plannen voor een mooi zonnepark in Kijfhoek-Noord zijn vooralsnog van de baan. Het is de initiatiefnemers niet gelukt het eens te worden met de omwonenden. In een gezamenlijk bericht aan de gemeente melden ze dat ze de gesprekken beëindigd hebben.