Stadsland­bouw­kas moet weg, nieuwe stek is er nog niet: ‘Straks hebben we alleen nog afscheids­feest’

Nu schoffelen de zestig vrijwilligers nog lekker elke dag in de Stadslandbouwkas De Oude Beer en verbouwen ze er groenten en fruit, maar de kas moet eind volgend jaar weg om plaats te maken voor bedrijven. Een nieuwe plek is er nog niet. ,,We moeten de zaak een beetje opporren, anders hebben we straks een afscheidsfeest.’’