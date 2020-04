Gemeenten verontwaardigd om Chemours: ‘Uitstoot is niet acceptabel’

COLUMN Hou het nou nog even vol en ‘verslap’ niet… juist nú niet

7:04 Die ene keer dat ik Big Rivers in deze eeuw noodgedwongen aan me voorbij moest laten gaan is alweer vier geleden, toen ik door ziekte geveld was. En nu ga ik… gaan we… dat enige echte Dordtse feest opnieuw missen omdat de wereld ziek is.