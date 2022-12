Gemeenten moeten luie projectontwikkelaars aan kunnen pakken

Steeds drukker bij sorteercen­trum DHL: meer dan 100.000 pakjes per dag

De drukte in het nieuwe sorteercentrum van DHL op het Distripark langs de A16 neemt snel toe. Deze week is voor de eerste keer de grens van 100.000 gesorteerde pakjes per dag doorbroken. Het sorteercentrum in Dordrecht, met een totale oppervlakte van tien voetbalvelden, werd op 25 oktober in gebruik genomen.

1 december