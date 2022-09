Gemeenten blij met meer vrijheid in woningtoewijzing aan eigen bewoners, maar ook zorgen om praktische invulling

Opknappen probleem­zwem­bad Blokweer gaat Alblasser­dam drie miljoen euro kosten

Een nieuw, betonnen bassin voor het Alblasserdamse probleemzwembad Blokweer. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor. Het bad sloot in februari plots door roestvorming en scheuren in de constructie. Het zwembad is, zo werd in het voorjaar duidelijk, in ieder geval tot volgend jaar zomer onbruikbaar.

16 september