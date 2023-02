Gemeente steunt organisatie avondvierdaagse bij weren vette hap: ‘Stimuleer jeugd gezond te eten’

New York Times ‘ontdekt’ korfbal: ‘Gelijk­waar­dig­heid van mannen én vrouwen is belangrijk onderwerp in VS’

Voor één man in het bijzonder was de eerste editie van de Champions League in het zaalkorfbal een onvergetelijke belevenis. De Amerikaan Jere Longman, internationaal sportverslaggever van The New York Times, zag in Delft voor het eerst korfbal en was onder de indruk van winnaar PKC/Vertom. ,,Dit was fascinerend.’’