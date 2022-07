Gemeente kan toch grond Maasterras kopen voor nieuwe woningen

Astrid wordt vaak als dom bestempeld omdat ze taal- en tikfouten maakt: ‘Maar dat ben ik gewoon echt niet’

Kromme zinnen schrijven, geen woordjes kunnen stampen, taal- en spelfouten maken. Astrid Honkoop (41) worstelt al haar leven lang met de Nederlandse taal en wordt om die reden vaak als ‘dom’ gezien. En zij is niet de enige. ,,Het is niet voor iedereen even makkelijk. Daar zou wel eens meer begrip voor mogen zijn.”

6 juli