Gemeente: Juist heel veel meegedacht voor nieuw pand sportschool

Die politieke partij vindt dat de gemeente best een beetje harder zijn best mocht doen in de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor Retzef, te meer daar die sportschool op aandringen van de gemeente moet verkassen. Die is nu gevestigd aan de Domela Nieuwenhuisweg, maar daar zijn woningen gepland.

Alternatief

En dus is het op die plek over en uit voor Retzef, dat al een paar jaar op zoek is naar een alternatief. Vooralsnog tevergeefs en volgens gemeenteraadsleden Gersom Tutupoly en Aydin Gündogdu is dat ook het gevolg van de handelwijze van de gemeente.

Zij stelden eerder in een raadsvragen dat de gemeente sportschoolhouder Timo Hennekes ‘op een onheuse manier’ te woord heeft gestaan. ‘Wij herkennen ons niet in dit beeld’, schrijven b en w.

Die wijzen er tevens op dat sinds Retzef zich in 2012 daar vestigde duidelijk was dat dat tijdelijk zou zijn. ‘En daar is ook altijd duidelijk met de heer Hennekes over gecommuniceerd’, stellen b en w. ‘Er is in de huurovereenkomst geen inspanningsverplichting van de gemeente voor het vinden van een nieuwe ruimte.’

