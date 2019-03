Gemeente blundert bij terras Art & Dining in museumtuin: ‘Dit verdient niet de schoonheidsprijs’

De fout kwam aan het licht toen omwonenden bezwaar maakten tegen die uitbreiding. Zij vrezen meer overlast van muziek, feestgangers en rokende gasten in de doorgaans rustige buurt.

De bezwaarschriftencommissie ontdekte dat het terras in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente had dat zelf niet in de gaten toen ze de terrasvergunning verleende. De commissie heeft de burgemeester gevraagd dit uit te leggen.

Geen schoonheidsprijs

,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs”, geeft woordvoerder Mark Benjamin van de gemeente toe. ,,Bij de aanvraag is niet onderkend dat het terras niet in het bestemmingsplan past. Toch heeft de gemeente van begin af aan bewust gekozen voor een terras in de museumtuin. Dus moeten we met een oplossing komen om het terras te legaliseren.”

Momenteel wordt onderzocht hoe dat kan, maar een aanpassing van het bestemmingsplan en het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning liggen voor de hand.

De omwonenden rekenen zich dan ook niet rijk, ook al is hun bezwaar in principe gegrond. ,,Hier is een forse fout gemaakt, maar als b en w die herstellen zitten we met hetzelfde probleem. We willen dan ook niet te vroeg enthousiast worden”, zegt overbuurman Ton Wulfert.

Uitbreiding

De bewoners vinden een terras in de museumtuin op zich niet zo erg. Ze maken vooral bezwaar tegen de uitbreiding en de openstelling in de avond. ,,Daar werden we door verrast, want dat was niet met ons besproken. Nu zal er ook vast wel iets verzonnen worden waardoor het toch door kan gaan”, aldus Wulfert.

Eigenaar Ad Janssen van Art & Dining hoeft zijn terras nog niet te sluiten. ,,Maar dit is heel vervelend. Als de gemeente het oplost is dat prima. Ik heb naar eer en geweten gehandeld, heb een vergunning aangevraagd en gekregen”, zegt hij.

De gemeente meldde vorig jaar al dat het aantal meldingen van overlast meevalt. Art & Dining doet er alles aan om de overlast voor de buurt te beperken.