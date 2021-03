Gember, appel en azijn; zo werd spinazie bereid door Carolus Battus in 1593

Dordtse deelfiets werkt (nog) niet: ‘We moeten leren van het succes in Parijs en Londen’

6 maart Er komt een voorlopig einde aan de deelfiets in Dordrecht. Althans, in de huidige opzet met 75 tweewielers die verdeeld zijn over acht stations. Qbuzz heeft als nieuwe concessiehouder andere plannen met het project, dat in 2018 startte in de stad.