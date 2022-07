Gemaal ‘t Vissertje: wél vertraging, maar het gáát goed komen

Weer blauwalg in Plas Merwelan­den; zwemmen wordt afgeraden

Er staan weer wat zomerse dagen op het programma, maar de verkoeling opzoeken in Plas Merwelanden is misschien niet het beste plan. De omgevingsdienst Midden-Holland trof vorige week tijdens een controle in het water van De Merwelanden blauwalg aan. Sinds 21 juli geldt er daarom een negatief zwemadvies.

26 juli