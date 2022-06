Geitenhouderij in Langerak mag flink uitbreiden, ondanks gezondheidsrisico's voor omgeving

Brug over de Noord wil weer eens niet dicht en niemand snapt waarom: ‘Het is al een oud besje’

Het is onderhand al bijna geen nieuws meer als de Brug over de Noord bij Alblasserdam storing heeft. Zondag was het weer eens zover. Urenlang kon er geen verkeer over. Voor Rijkswaterstaat is het elke keer weer gissen wat er misgaat.

9:15