Gehandicaptenparkeerkaart in Sliedrecht is spotgoedkoop

Alblasserdam en Papendrecht brengen 132 euro in rekening als er een keuring nodig is, wat bij een eerste keuring altijd het geval is. Hardinxveld-Giessendam zit daar 4 euro onder. Alblasserdam vraagt 51 euro voor de kaart, naast een bijdrage van 80 euro in de kosten van de keuring. Andere gemeenten in de regio vinden dat het goedkoper kan. Dat zijn Molenlanden (47,20 euro) en Hendrik-Ido-Ambacht (59,21 euro).

Tarief niet verklaarbaar

Sliedrecht is dus verreweg de goedkoopste gemeente. Een woordvoerder meldt dat niet duidelijk is hoe het tarief tot stand gekomen is: ,,Het is historisch zo gegroeid, een andere verklaring is er niet.’’ Sliedrecht is overigens niet de goedkoopste gemeente van Nederland. In Someren, Deurne, Nunspeet, Ermelo, Zaltbommel, Ronde Venen, Staphorst, Hardenberg en Ooststellingwerf is de kaart helemaal gratis.