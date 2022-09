Gehaktballen en kerstbomen hielden Daantjes restaurant in leven, nu gooit ze het roer om

Na twee maanden waarin haar café-restaurant zeven dagen per week open was, klinken nu geen terrasgeluiden meer. Fietsers die langskomen, vragen vergeefs of ze wat kunnen kopen. Even niet, want eetcafé Bij Daan ondergaat een volledige metamorfose. De zaak in Willemsdorp krijgt de nieuwe naam ‘Vis & Nog Meer Bij Daan’ en is volledig gestript. André en Jeroen, een stel dat haar steun en toeverlaat is, zagen en timmeren dat het een lieve lust is. ,,Zonder hen was ik allang weggeweest’’, zegt de 57-jarige Daantje Lurks, die bijna tien jaar geleden landelijke bekendheid kreeg als zangeres in het SBS6-programma Bloed, Zweet & Tranen.