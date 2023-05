Géén Tuinfeest Elektra dit jaar; opknapbeurt pand pas na bouwvak klaar

SGP-Christen­Unie uit zorgen over veiligheid achter Elek­tra-pand: ‘Mogelijk camera’s plaatsen’

Suswachten in Sliedrecht maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van de groepen jongeren die zich ophouden achter het Elektra-pand. Dat zei raadslid Jan Visser van de SGP-ChristenUnie bij een discussie over het krediet dat nodig is om de buitenruimte achter het markante pand op te knappen. ,,Te veel groen betekent ook een goede schuilplek.’’