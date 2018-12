Geen treinverkeer tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe

Bewoners hebben last van felle reclame­mast langs A15: ‘Beeld met animaties wisselt te snel’

9:53 Sommige bewoners van de Sliedrechtse Reinenweer klagen over de hoeveelheid licht die de vernieuwde reclamemast langs de A15 verspreid. Volgens hen is het licht zo fel dat ze er ernstige hinder van ondervinden in hun huizen.