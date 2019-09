Geen stille tocht voor slachtoffers van familiedrama in Dordrecht

Ton (66) zet alles opzij voor rolhockey: ‘Ik vlieg er de hele wereld voor over’

12:02 Stel een vraag aan Ton Sörensen over rolhockey en hij begint te praten om niet meer op te houden. ,,Ik ben in 1960 op straat begonnen te klooien en ik ben er altijd mee doorgegaan’’, zegt de Dordtenaar, die veel moeite moet doen voor zijn sport. Wegens gebrek aan een rolhockeyclub in zijn woonplaats moet hij wekelijks naar in Den Haag. Daar traint de Dordtenaar elke woensdagavond met de veteranen van de Eerste Haagsche Rolschaats Club (EHRC) Marathon.