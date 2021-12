Geen Santa Run, maar wel Santa on Tour: kerstmannen struinen stad af en verrassen 26 Dordtenaren

Tientallen coronapa­tiën­ten krijgen thuis zuurstof toegediend: ‘Dit houdt de zorg overeind’

De extra bedden voor coronapatiënten, die ten koste gingen van andere zorg, hebben de druk aardig van de ketel gehaald in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Omdat er daarnaast ook nog eens tientallen patiënten thuis zuurstof krijgen én er in de afgelopen dagen aardig wat mensen op de afdelingen aan corona overleden zijn, is de situatie nu ‘stabiel’. Op de intensive care is de druk daarentegen onverminderd hoog.

