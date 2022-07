Gasfles explodeert bij recreatiegebied Merwelanden, 3-jarig kind raakt gewond: 'Doe voorzichtig’

indebuurt Favorieten van José: 'Dit zijn de mooiste schatka­mers voor cadeautjes’

De beste tips, die komen natuurlijk van locals. Want wie in Dordrecht leeft, kent vaak de allerleukste plekken en geheime spots. En hoe tof is het om die met elkaar te delen? Deze week tipt indebuurt redacteur José haar favoriete hotspots in Dordrecht.

9:50