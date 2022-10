Furkan (15) gaat naar school en werkt iedere dag, maar in het weekend kickbokst hij: ‘Stress eruit gooien’

Koninklij­ke onderschei­ding voor Beelden­park Drechtoe­vers-voorzitter Bas den Hartog

Bas den Hartog (74) uit Papendrecht is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding door wethouder Jaco van Erk opgespeld tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kader van het 25-jarig jubileum van Stichting Beeldenpark Drechtoevers. Burgemeester Annemiek Jetten was vanwege griep verhinderd.

