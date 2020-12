Frustratie op Dordtse Kil III duurt nog zeker een jaar: ‘Pas bij veel schade, gewonden, doden of brand wordt men wakker’

Alle ogen gericht op vestigin­gen Biedronka na explosies: ‘Politie is extra alert’

9 december Drie explosies bij Poolse supermarkten, twee nachten achter elkaar. Nadat in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk winkels van Biedronka het doelwit waren van een aanslag, zijn de ogen automatisch gericht op vestigingen elders in het land. Zo ook op die in Dordrecht.