Frustratie om leegstaand gemeentehuis: ‘Het hele dorpsaanzicht van Streefkerk wordt verpest’

Het raadslid wil onder meer weten of er al een onderzoek is uitgevoerd naar eventuele geluidsoverlast van het naastgelegen dorpshuis De Vijf Lelies en wanneer dorpsbewoners een definitief plan tegemoet kunnen zien. Den Haak: ,,Het gaat om één van de mooiste panden van Streefkerk, dat gewoon staat te verpauperen. Voor het aanzicht van het dorp ziet het er niet uit. Er leeft heel veel ergernis hierover.’’



Die grieven van dorpsbewoners kwamen volgens het raadslid aan het licht tijdens één van de ‘100Waardgesprekken’ in Streefkerk. Dat zijn sessies waarmee het college van burgemeester en wethouders in kaart wil brengen wat er de komende jaren moet gebeuren in Molenlanden.



In totaal 1800 willekeurige inwoners werden per brief uitgenodigd voor de gesprekken, oftewel 100 per dorp of stad. Ook andere belangstellenden zijn welkom.