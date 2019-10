Frikandellenkoning Ton blijft thuis voor het prakje van zijn moeder: ‘Ik heb niet iedere dag een WK’

Kunstenaar Ralf Kokke (30) winnaar Pictura­prijs

20:42 Ralf Kokke is de winnaar van de tweejaarlijkse Picturaprijs. Zijn kleurrijke werk Friendly Fire werd zondag gekozen uit 68 inzendingen en levert hem 1500 euro en een solotentoonstelling op. Juist in een tijd dat exposeren in Dordrecht moeilijker is geworden.