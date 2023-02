Fransesco (27) schreef een boek over volwassen en kind zijn tegelijk: ‘Ik ben een stuiterende energiebal’

EVEN VRAGEN AAN Rocker Francesco uit Papen­drecht doet mee aan We Want More: ‘Het was in één woord fantas­tisch!’

Papendrechter Francesco Daniel (24) maakt zijn opwachting in de nieuwe kijkcijferhit van SBS6 ‘We Want More’, waarin de winnaar er met 100.000 euro vandoor gaat. De singer-songwriter is te zien in de vierde aflevering, op vrijdag 3 juli.