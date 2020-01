Foutje Rijkswaterstaat: werk aan Wantijbrug duurt vijf dagen langer

Spaarpot voor het goede doel geplunderd in Papen­drecht: ‘Heel jammer’

14:33 Een flinke domper voor het Roparunteam van volleybalvereniging Flits. Het geld dat het team tijdens de ijsbaan in Papendrecht heeft ingezameld voor het goede doel, is uit de spaarpot gehaald. ,,Gewoon balen dat iemand dit in zijn hoofd haalt.’’