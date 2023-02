Fotografe Lisa legt vast hoe het is om als gereformeerd meisje op te groeien: ‘Lastig om vertrouwen te winnen’

COLUMN Mijn smoesjes maken geen indruk op ‘creatief bedelaar’ Job

Job is wat je noemt een creatief bedelaar. Ik probeer hem nog wel eens te ontlopen - vooral als ik even geen losgeld in mijn zak heb - maar hij staat meestal dermate strategisch opgesteld bij de supermarkt dat er geen ontkomen aan is.

1 februari