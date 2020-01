Flinke vertraging op eerste dag van afsluiting Wantijbrug: 40 minuten op A16 en A27

Qbuzz tikt regelmatig te veel af van ov-chip­kaart

6:03 Busmaatschappij Qbuzz schrijft met enige regelmaat te veel geld af van de ov-chipkaart van reizigers in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Volgens directeur Quinten Passchier is er sprake van een vooralsnog onverklaarbare toename: ,,Normaal hebben we hier tien klachten in de vier weken over, nu zijn het er veertien per week.’’