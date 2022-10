Film wijst ouderen op sluwe trucs meedogenloze criminelen: ‘Moet je überhaupt die telefoon opnemen?’

Fraude via WhatsApp neemt een vlucht: ‘Die gasten hebben geen geweten’

Je zoon of dochter heeft een nieuw telefoonnummer, snel geld nodig en vraagt via WhatsApp om geld. In werkelijkheid zit aan de andere kant geen zoon of dochter, maar een nietsontziende oplichter die je slinks duizenden euro's afhandig maakt. Marja van den Heuvel en Dick van der Tas raakten op die manier 6750 euro kwijt. ,,Ons verstand was weg op dat moment, zó wordt op je gevoel ingespeeld.’’

3 oktober