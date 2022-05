Fietser gewond geraakt bij aanrijding op rotonde in Dordrecht

OM maakt reconstructie Hoe kon ‘verwarde man’ dienstwa­pen van agent afpakken en daarna drie mensen neerschie­ten?

Van de heftige schietpartij in Dordrecht afgelopen zomer, waarbij de mogelijk verwarde Niels W. (39) een dienstwapen van een politieagent afpakte en vervolgens twee agenten én een Poolse man neerschoot, is een reconstructie gemaakt door het Openbaar Ministerie. ,,Ik heb momenteel even niets te zeggen”, verklaarde de verdachte gelaten.

