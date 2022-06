Fietser breekt elk bot bij aanrijding: ‘Automobilist reed met een bloedgang door rood’

UPDATE Hondje Freya (1) was nét in huis genomen door Maaike, dagenlang vermist en nu eindelijk terecht

De Dordtse Maaike van Rheenen (35) haalde afgelopen zaterdag haar nieuwe hondje Freya (1) op. Maaike was dolblij, maar niet voor lang: drie uur na haar komst was het teefje in geen velden of wegen meer te bekennen. Een dagenlange zoektocht begon en bleef niet onbeloond. Maandagavond werd ze gevangen. ,,Maar het was echt een nachtmerrie.’’

31 mei