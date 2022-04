Fietsende forens hoeft niet meer te verdwalen op de F16

Het snelfietspad werd in september 2014 feestelijk in gebruik genomen door de Zwijndrechtse wethouder Robert Kreukniet en was bedoeld om forensen te verleiden de auto te laten staan en op de fiets over een snelle route naar hun werk te gaan. De route loopt over bestaande fietspaden, waaraan nauwelijks iets gedaan was om het fietsen comfortabel te maken.

Wie sindsdien naar de route zocht, moest zijn best doen: elke vorm van bewegwijzering ontbrak. Uit protest daartegen kalkte de Fietsersbond nog wel F16-vliegtuigjes als richtingwijzers op de weg, maar die zijn inmiddels al lang weggespoeld.

Echte borden kwamen er door ambtelijke problemen nooit. Inmiddels zijn er landelijke richtlijnen voor de bewegwijzering van snelfietspaden, maar een plan voor de bebording is er nog steeds niet.

Gemeente Zwijndrecht is het zat

De gemeente Zwijndrecht is het gedraal zo beu, dat zij heeft besloten niet meer op anderen te wachten. Ze heeft eigenhandig gele bordjes gemaakt, zodat fietsers in ieder geval in die gemeente weten welke kant ze op moeten.

,,Het zijn gele bordjes om duidelijk te maken dat het tijdelijke borden zijn en we hebben de andere wegbeheerders geïnformeerd dat we dit zouden doen’', aldus een woordvoerster van de gemeente Zwijndrecht: ,,Maar we hebben niet meer op een reactie gewacht, want dan zou het nog langer duren.’’

Elders in het land, onder meer in Noord-Brabant, bij Nijmegen en rond Amersfoort, blijkt het overigens helemaal geen probleem te zijn om snelfietspaden met borden aan te duiden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.