Fiets of concertkaartjes cadeau: ondernemers grijpen álles aan om personeel binnen te halen (en te houden)

Alblasserdam Overleden man in woning gevonden; politie doet onderzoek naar doodsoor­zaak

De politie heeft donderdagavond een dode man gevonden in een woning aan het Scheldeplein in Alblasserdam. Onduidelijk is nog hoe lang de man dood in zijn flatwoning heeft gelegen en wat de doodsoorzaak is.

9 juni