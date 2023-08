Feyenoord-huurling Guus Baars (20) stopt abrupt: ‘Ik ben nog geen moslim, maar dat duurt niet lang meer’

Feyenoor­der Guus Baars bij FC Dordrecht op kantelpunt in carrière: ‘Weg moet nu omhoog gaan’

Met de entree van spelers door het nieuwe samenwerkingsverband met Feyenoord krijgt FC Dordrecht ook een echt Drechtstedelijk gezicht in de selectie. Geboren Papendrechter Guus Baars heeft namelijk zijn roots liggen in de regio en is blij met de stap in zijn ontwikkeling die hij aan de Krommedijk kan gaan maken.