Felle kritiek op nieuwe ruiterroutes in Altena: ‘Routes zijn verkeersonveilig’

Het ruiterroutenetwerk in Altena bestaat uit trajecten die via knooppunten met elkaar verbonden zijn. Wethouder Ronald van Vugt en Johan de Beer van het Routebureau West-Brabant openden het netwerk begin juli in Uitwijk feestelijk , maar volgens het NHRP is er geen reden tot vreugde.

,,Routenetwerken worden veelal uit algemene middelen gefinancierd om het hippisch toerisme te bevorderen. Als toeristisch ruiter en menner zou je er dus op moeten kunnen vertrouwen dat een routenetwerk veilig is te gebruiken en je niet in hachelijke situaties terecht kunt komen met je paard. Het rapport laat echter duidelijk zien dat dit geenszins het geval is’’, stelt de organisatie, die het 54 kilometer lange netwerk onlangs voor een deel heeft geïnspecteerd.

Gevaarlijke verkeerssituaties

Zo zouden de paden niet voldoen aan de eisen ten aanzien van verkeersveiligheid die ruiters, menners én medeweggebruikers mogen verwachten. ,,De combinatie van een routestructuur die vrijwel geheel over drukke wegen en fietspaden is aangelegd, en de wijze waarop de markeringen zijn geplaatst, leiden tot onverantwoord gevaarlijke verkeerssituaties.’’

De gemeente Altena laat via een woordvoerster weten zich ‘in grote lijnen’ niet in de kritiek te herkennen. ,,Het routenetwerk is in nauw overleg met waterschap, provincie en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie tot stand gekomen. Verkeersveiligheid is juist een van de belangrijkste richtlijnen van de KNHS, maar het zou kunnen dat er misschien nog ergens een bordje moet worden opgehangen. Maar dat zijn maar kleine knelpunten.’’