FC Dordrecht speelt met nieuwe doelman Luca Plogmann gelijk tegen Belgische tweedeklasser

Ricardo (27) helpt bij grote brand, maar ondertus­sen wordt zijn fiets gestolen: ‘Hard voor gespaard’

Als Ricardo Stuurman (27) iets ziet gebeuren, is hij de eerste die van zijn fiets af springt om te hulp te schieten. Dat deed hij zondag ook toen hij langs een enorm grote brand in Alblasserdam kwam. Tot zijn groot verdriet is zijn elektrische fiets, die hij na het helpen weer wilde pakken, gestolen. ,,Ik had er zo hard voor gespaard.’’